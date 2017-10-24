СМИ: 14 мирных жителей погибли при авиаударе коалиции в Сирии

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По меньшей мере 14 мирных жителей погибли, свыше 30 ранены в результате авиаударов международной коалиции во главе с США по Дейр-эз-Зору. По другим данным, жертв может быть более 20.

Как сообщает Reuters, бомбардировке подвергся квартал, где находятся сирийские правительственные войска, погибли не менее 14 мирных жителей. Между тем, официальный представитель западной коалиции, к которому журналисты агентства обратились за комментариями, дал понять, что не в курсе, откуда в этом районе взялись самолёты международных сил.

По его словам, у авиации США "не было поводов выполнять там какие-либо задачи".

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