Бордачёв: каталонский сепаратизм существовал всегда
Теги: испания италия События. 25-й час
Пойдут ли Каталония и регионы северной Италии на реальное отделение? Как воспринимают рост сепаратистских настроений европейские политики? И есть ли у них представления о том, как выходить из кризиса? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Тимофей Бордачёв.
События в Италии и Испании стали главной темой программы "События. 25-й час". Директор Центра комплексных европейских исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачёв ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.
"Каталонский сепаратизм существовал всегда и с момента ухода режима Франко каталонцы последовательно двигались, чтобы завоевывать себе все больше прав. Но сейчас политическая ситуация в ЕС и Испании такова, чтобы они могли пойти на более активную кампанию в сторону суверенитета", - заявил Бордачёв.
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