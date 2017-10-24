09:35, 24 октября 2017

Бордачёв: каталонский сепаратизм существовал всегда

Теги:  испания  италия  События. 25-й час

Пойдут ли Каталония и регионы северной Италии на реальное отделение? Как воспринимают рост сепаратистских настроений европейские политики? И есть ли у них представления о том, как выходить из кризиса? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Тимофей Бордачёв.

События в Италии и Испании стали главной темой программы "События. 25-й час". Директор Центра комплексных европейских исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачёв ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Каталонский сепаратизм существовал всегда и с момента ухода режима Франко каталонцы последовательно двигались, чтобы завоевывать себе все больше прав. Но сейчас политическая ситуация в ЕС и Испании такова, чтобы они могли пойти на более активную кампанию в сторону суверенитета", - заявил Бордачёв.  

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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