Бордачёв: каталонский сепаратизм существовал всегда

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Пойдут ли Каталония и регионы северной Италии на реальное отделение? Как воспринимают рост сепаратистских настроений европейские политики? И есть ли у них представления о том, как выходить из кризиса? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Тимофей Бордачёв.