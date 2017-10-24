В Армении контрактник случайно застрелил сослуживца и покончил с собой

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На полигоне в Армении российский контрактник случайно застрелил сослуживца во время учений. Затем, опасаясь наказания, он покончил с собой. Известно, что военный грубо нарушил правила сдачи оружия из-за чего и произошел несчастный случай.

В Армении российский военный случайно убил сослуживца, а затем покончил с собой, сообщает Газета.ru.

Инцидент произошел в воинской части 04436 ВС России возле села Алагяз на севере Арагацотнской области Армении. Контрактник грубо нарушил требования безопасности при сдаче оружия и непроизвольно выстрелил из автомата в напарника. Испугавшись ответственности за содеянное, военнослужащий застрелился.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла и начала работу окружная военная комиссия.

Накануне в Чечне сотрудник Росгвардии открыл стрельбу в воинской части. В результате инцидента погибли четверо сослуживцев, сам стрелок был ликвидирован в ходе перестрелки.

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