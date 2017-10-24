На складе ИГ нашли новейшее оружие НАТО

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По меньшей мере 14 мирных жителей погибли, свыше 30 ранены в результате авиаударов международной коалиции во главе с США по Дейр-эз-Зору. А в городе Маядин сирийские военные при поддержке российских ВКС захватили крупнейший арсенал террористов, в том числе и бронетехнику. Причем, большая часть - образцы, принятые на вооружение странами НАТО.

С помощью коптера террористы сбрасывали бомбы. Такая модель может поднять до 2 килограммов взрывчатки. Есть даже спаренный вариант. На высоте больше полукилометра заметить его очень сложно. Боевики создали целое спецподразделение беспилотников, передает "ТВ Центр".

На вооружении террористов и беспилотники-самолеты. Фабричные, западного образца, и фанерные самоделки. Эти трофеи сирийские войска захватили, когда освобождали Маядин. Через этот город проходили каналы снабжения боевиков. Новопровозглашенную столицу ИГИЛ сирийская армия взяла за 10 дней. Руководил операцией бригадный генерал Сухел аль-Хасан.

Боевикам пришлось бежать из Маядина, бросив основную часть вооружения. Площадка размером с футбольное поле. Дробовики начала XX века. Современные штурмовые винтовки. Бельгийский FN FAL и американские М-16. Пулеметы всевозможных калибров. Несколько тонн самодельных снарядов. Ящики с патронами. Зенитные установки, гранатомёты. Даже гаубица ­155 миллиметров, британского производства. Такие стоят на вооружении стран НАТО.

Особое место занимает бронетехника. Танки, артиллерийские пушки, установленные на самосвалы. "Джихад-мобили". Толстые металлические листы защищают место, где сидел бы смертник. В руках террористов находилось и новейшее вооружение: системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование. Всего этого хватит, чтобы полностью снарядить небольшую армию. Запад от связей с террористами открещивается: никаких инструкторов, никаких поставок оружия. Но маркировки говорят об обратном.

Так или иначе, у боевиков остается все меньше каналов поставок оружия. Они просто не успевают наладить их – так быстро им приходится отступать. А без поддержки извне у террористов практически нет шансов удержать свои позиции в Сирии.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Дейр-эз-Зор.