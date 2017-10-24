Россиянам разрешат платить за услуги ЖКХ без посредников

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею о введении прямых договоров между потребителями услуг ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями. В связи с этим предполагается внести поправки в Жилищный кодекс России.

В ближайшее время на рассмотрение в правительство будет внесен законопроект о введении прямых договоров между потребителями услуг ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями. Об этом на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, пишет газета "Известия".

Он подчеркнул, что сейчас управляющие компании нередко используют собранные с жильцов средства нецелевым образом. Председатель правительства поддержал идею законопроекта.

Предполагается внести поправки в Жилищный кодекс России. Собственники квартир получат возможность заключать договоры ресурсоснабжения непосредственно с поставщиками коммунальных ресурсов, а не с управляющей организацией. При этом платежи жильцов будут зачисляться на счета поставщиков напрямую.