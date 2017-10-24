Госдума готова ужесточить наказание за оказание незаконных услуг мигрантам

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Посредникам, которые помогают нелегальным мигрантам оформлять поддельные документы, грозит ужесточение наказания. Так, компании за оказание незаконных услуг будут платить штраф от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Граждане заплатят от двух тысяч до пяти тысяч рублей. Поправки в КоАП, разработанные МВД, рекомендует принять в первом чтении думский комитет по госстроительству.

В МВД намерены ужесточить наказания содействующим нелегальным мигрантам в оформлении поддельных документов, а также предоставляющим им в аренду жилье и транспорт. Соответствующий законопроект 24 октября рассмотрит комитет Госдумы по госстроительтсву, пишет газета "Известия".

Текст проекта предполагает увеличение штрафов для компаний, которые оказывают подобные услуги, от 400 до 500 тыс. рублей. Согласно действующему законодательству, взыскания составляют от 200 до 300 тысяч рублей.

Физические лица, причастные к подделке документов для нелегальных мигрантов, согласно законопроекту МВД, будут оштрафованы на сумму от двух до пяти тысяч рублей. При этом в настоящее время штраф для граждан по этой статье не может превышать четырех тысяч рублей.

По словам первого заместителя главы комитета по госстроительству Михаила Емельянова, нелегальная миграция в России ведет к росту числа преступлений и выводу капитала из страны.