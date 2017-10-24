В Киеве националисты забаррикадировались в суде и устроили погром

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Украинские радикалы забаррикадировались в здании районного суда в Киеве, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения лидеру "Организации украинских националистов". Полиция пошла на штурм здания, однако, активисты дали отпор с применением подручных предметов.

Члены запрещенной в России экстремистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН) забаррикадировались в здании районного суда и устроили погром, требуя освободить их лидера, сообщает РИА Новости.

Лидер ОУН Николай Коханивский был задержан 21 октября по подозрению в расстреле мужчины из травматического оружия. Сподвижники начали требовать его освобождения.

Киевская полиция решила пойти на штурм здания, однако националисты дали отпор, использовав в столкновениях мебель и другие предметы. Судебное заседание должно начаться в 9:00 по киевскому времени (совпадает с московским).

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