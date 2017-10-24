В Рязани в результате ДТП перевернулась маршрутка

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В Рязани в результате ДТП с участием маршрутки пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Водитель маршрутного такси, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения маршрутка завалилась на бок. Все пострадавшие госпитализированы.

В результате ДТП с участием маршрутки в Рязани госпитализированы 16 человек. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в региональной службе транспортного надзора.

"На одном из перекрестков в Рязани маршрутное такси Ford на запрещающий сигнал светофора выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем Hyundai, после этого завалилась на бок и придавила другой рядом стоящий легковой автомобиль", - рассказал он.

По словам источника, пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Все они были госпитализированы. Жертв нет.