Шойгу осудил ракетные испытания КНДР и провоцирующие их учения

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Министр обороны России Сергей Шойгу осудил ракетно-ядерные испытания КНДР, однако в то же время выступил против провоцирующей эти испытания военной активности ряда стран. По его словам, прочным фундаментом для урегулирования ситуации на Корейском полуострове может стать российско-китайская дорожная карта.

Россия выступает против чрезмерной военной активности ряда стран, провоцирующей новые ракетные испытания КНДР. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу на Четвёртом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров ("СМОА плюс") .

"Вызывает серьезную озабоченность рост напряженности на Корейском полуострове. Решительно осуждаем ракетно-ядерные испытания КНДР. Вместе с тем выступаем против провоцирующей такие испытания чрезмерной военной активности ряда стран региона", - сказал он.

Министр выразил уверенность, что прочным фундаментом для урегулирования ситуации вокруг КНДР может стать дорожная карта, разработанная на основе инициатив России и Китая.