В Госдуме предложили обязательное изучение "Домостроя" перед свадьбой

Теги: Общество онищенко семья

Бывший санитарный врач Геннадий Онищенко предложил изучать "Домострой" перед тем как вступить в брак. По мнению политика, именно этот сборник XVI века позволит россиянам изучить нравственные основы и уберечь их от "свободы на уровне млекопитающих".

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил изучать нравственные основы семейной жизни перед регистрацией брака, передает ТАСС.

"Я бы еще нравственные основы (семейной жизни – прим. ред.) для взрослых ввел. К сожалению, негде почерпнуть знания: в книгах нет, в кино нет, в театрах делается все, чтобы вообще разрушить хотя бы самые намеки на семейную жизнь. Пропаганда свободы на уровне млекопитающих", - рассказал политик.

В связи с этим Онищенко выступил за обязательное изучение и детям, и взрослым "Домостроя" – свода правил XVI века.

"Начать нужно с "Домостроя" - это сборник нравственных основ семейной жизни, который был собран протопопом Сильвестром. Это литературный памятник, а все его путают с религиозным, протопоп Сильвестр его собрал как интеллектуал и мыслитель своего времени, будучи духовником Ивана Грозного", - подчеркнул он.

Читайте также:

Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашистскими