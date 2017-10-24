Фельгенгауэр перевели в послеоперационную палату

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Ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, которую ранили ножом в горло, находится в послеоперационной палате интенсивной терапии, ее состояние – средней тяжести. Накануне вечером ее ввели в состояние искусственной комы, поскольку ранение было серьезным.

Врачи НИИ имени Склифософского рассказали о состоянии ведущей "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр после произошедшего накануне нападения в редакции радиостанции, передает "Интерфакс".

"Она находится в послеоперационной палате интенсивной терапии. Состояние оценивается, как средней тяжести", - рассказали врачи.

Ранее главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что Фельгенгауэр ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.

В понедельник днем вооруженный мужчина ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло Татьяну Фельгенгауэр. Нападение совершил 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц. В своем сетевом дневнике мужчина утверждал, что ведущая два месяца преследовала его через телепатический контакт.

В отношении Грица возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время он должен будет пройти психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость. Сегодня следствие намерено просить об его аресте.

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