Следствие просит арестовать напавшего на ведущую "Эха Москвы"

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Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, которую накануне ранили ножом в горло, переведена в палату интенсивной терапии. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Нападавшему Борису Грицу в ближайшее время изберут меру пресечения. Следствие настаивает на аресте.

Выходка психопата или хорошо спланированное нападение вполне вменяемым человеком. Это еще предстоит выяснить следствию. Пока же Борис Гриц, который набросился с ножом на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауер, задержан. Против него заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Суд назначил психиатрическую экспертизу. Пострадавшая сейчас в институте Склифосовского. У нее глубокая резаная рана шеи. Татьяну Фельгенгауэр прооперировали и ввели в искусственную кому. Состояние стабильное, передает "ТВ Центр".

Борис Гриц проник в редакцию "Эха" через проходную. Заходит в фойе, показывает охраннику какую-то стопку бумаг. Затем другой рукой выхватывает газовый баллончик и брызжет струей в лицо сотруднику службы безопасности. Тут же пролезает под турникетом и беспрепятственно поднимается на 14 этаж. Бросается на ведущую, наносит ей несколько ударов ножом. В чем причина преступления, пока неясно. Показания арестованного невнятные. Якобы Фельгенгауэр домогалась его сексуально. Но, как объясняем сам Гриц, происходило это не во время реальных встреч, а дистанционно, телепатически. Два месяца подряд. Это больше похоже на бред. Но те, кто видел преступника в момент нападения, говорят, что на душевнобольного Гриц мало похож.

Полицейские не сомневаются, что это не спонтанное нападение. Гриц готовился заранее. Изучил расположение кабинетов. Следствие установило, что у арестованного двойное гражданство. России и Израиля. Нигде долго не работал. Вел дневники. С пострадавшей, если и знаком, то заочно. Через радиоэфир и ее программы. Реальных конфликтов с Фельгенгауэр у него не было. Тем не менее, как заявили полицейские, мотивом к покушению могла стать личная неприязнь.

"Нами будут рассматриваться все версии случившегося. И проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего", - сообщил и.о. начальника управления информации и общественных связей МВД Юрий Титов.

Татьяна Фельгенгауэр работает на радио более 10 лет. Но прежде угроз не получала. Серьезных инцидентов на профессиональном поприще с кем-то из аудитории в ее биографии не было. Пока полиция и прокуратура разбираются в деталях этого странного покушения, редакция намерена усилить охрану радиостанции.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".