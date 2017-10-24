Силовики вытеснили радикалов из Святошинского суда в Киеве

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Спецназ полиции разблокировал помещение суда в Киеве, где забаррикадировались сторонники радикала Кохановского. Накануне вечером группа националистов ворвалась в суд, где решался вопрос об аресте командира батальона запрещённой в России организации ОУН. Полиция применила слезоточивый газ. Однако радикалы продолжили бить стёкла и мебель, после чего возвели баррикады.

В лучших традициях европейского правового государства зал судебных заседаний превращается в поле битвы. В бойцов "Беркута" летят столы и стулья. Люди в камуфляжах принесли с собой кастеты и биты. Полицейские отступают. Радикалы блокируют вход в комнату и параллельно транслируют все происходящее в интернет, передает "ТВ Центр".

Версия правоохранителей выглядит более убедительной. В понедельник Святошинский районный суд Киева должен был избрать меру пресечения лидеру запрещенной в России "Организации украинских националистов" Николаю Кохановскому, который в минувшие выходные выстрелил из травматики в соратника по националистическому движению. Поддержать задержанного в суд пришли, по некоторым данным, до 300 сочувствующих. Которым не понравилось, что судья не прислушивается к доводам адвокатов и собирается вынести меру пресечения для Кохановского суровую. Словесная перепалка мгновенно переросла в батальную сцену.

Судья поспешил удалиться, как и весь персонал суда. Освобожденный своими соратниками Кохановский взял руководство операцией. Радикалы решили не сдавать позиций. С термосами и бутербродами одни расположились в зале суда на ночлег. Другие отправились на свежий воздух отдышаться после газовой атаки. "Беркут" в это время ждет у центрального входа. К захваченному зданию суда для переговоров приезжает бывший боец другого нацбатальона, а ныне депутат Рады Мосийчук. Пытается начать диалог. То есть буквально достучаться до забаррикадировавшихся.

Некоторые радикалы под покровом темноты покинули здание суда. Примечательно, что перед тем, как накануне удалиться с заседания, судья объявил в процессе перерыв до девяти утра вторника. Однако во вторник Святошинский суд не возобновил работу. Националисты из ОУН, которых ранее президент Порошенко официально утвердил в статусе "борцов за независимость", продолжают отстаивать свою свободу.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".