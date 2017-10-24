Си Цзиньпин выдвинул программу из 14 приоритетных пунктов развития КНР

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В Китае завершился Съезд Коммунистической партии. Подводили итоги прошедшей пятилетки и ставили глобальные цели на следующую. Развитие экономики, освоение космоса, инновации, компьютерные технологии. Как заявил Си Цзиньпин, наступает новая эпоха социализма с китайской спецификой.

XIX съезд Коммунистической партии Китая завершил свою работу. Как видит развитие страны на ближайшие годы руководящий орган крупнейшей экономики мира, интересует не только самих китайцев: журналистов со всего мира на съезде больше, чем самих делегатов. А их съехалось 2300 человек со всей страны. Подводя итоги шестидневного собрания, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что приоритетами руководства стали укрепление центральной власти, борьба с коррупцией, модернизация вооружённых сил и экономическое развитие страны. Он выдвинул программу из 14 приоритетных пунктов развития страны, сообщает "ТВ Центр".

"Партия должна объединить все народности Китая в лоне единой нации, привести ее к среднезажиточному обществу, к великой победе", - отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин провозгласил "новую эру строительства социализма с китайской спецификой". Задачи - вовлечение масс в это строительство, главный принцип: "всё для народа". Задачи - снижение налогов на предприятия, оптимизация госсектора, развитие цифровой экономики и её высокотехнологичных отраслей, более активное вовлечение частного капитала.

Особое внимание - стремлению вывести уровень китайских вооруженных сил на "передовой мировой уровень". Однако руководство подчёркивает, что власть партии над армией должна быть "абсолютной". Аналитики отмечают, что председателю Си за последние годы удалось прочно укрепить свою власть. Но при этом внутри партийной верхушки он снискал полное доверие и поддержку, сплотил высшие эшелоны власти.

Идеологических и технических разногласий внутри партии нет. Эксперты подчёркивают и преемственность китайской политики. Характерно, что в новый состав Политбюро ЦК КПК - высшего органа власти - вошли не только действующие и перспективные политики, но и те, кто строил все эти годы китайское экономическое чудо - бывшие генсеки и премьеры Ху Цзиньтао, Цзян Цзэминь, Вэнь Цзябао и другие.

И это руководство ставит на следующую пятилетку амбициозные цели: в ближайшие годы Китай должен стать передовой державой в области науки и техники, космонавтики и сетевого пространства, стать передовой страной по качеству выпускаемой продукции, транспортных коммуникаций и цифровых технологий. К реализации этих планов Китай приступит уже в марте, когда программу утвердит парламент - Всекитайское собрание народных представителей.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".