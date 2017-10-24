Участники международного фестиваля молодежи вернулись в Москву

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В Москву вернулись делегаты всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Позади продуктивная неделя - лекции, семинары и множество мастер-классов. За это время участники смогли обсудить не только политику, общественные проблемы и технологии, но и найти друзей из разных стран.

Праздник закончился, а эмоции до сих пор не стихают. Уже на перроне - грустные моменты расставания. Ведь за эти дни участники фестиваля стали не просто друзьями, а одной большой семьей, передает "ТВ Центр".

После летнего Сочи в зимней Москве согревает только теплый прием родных и близких. Те с нетерпением ждут рассказа о событии мирового масштаба, что называется, "из первых уст". Они еще долго будут оставаться под впечатлением. Желтая форма теперь - как память о самых солнечных днях этой осени. А кто-то успел даже захватить аппетитный сувенир с собой.

Для Татьяны Субботиной это была не только поездка в лето - возможность абсолютной свободы передвижения. Участники международного фестиваля молодежи и студентов еще раз убедились, что Сочи - город безбарьерной среды.

Никаких барьеров. В том числе языковых. Их удалось преодолеть всего за неделю общения. "Международное сообщество поняло, что Россия - это не страна, где ходят медведи и мужчины в шапках-ушанках ходят с автоматом Калашникова наперевес. Что, в первую очередь, Россия – это наука, это культура и искусство, и что Россия готова к сотрудничеству и готова дружить, общаться и любить!" – сказал участник фестиваля Сергей Нежков.

Себя участники Международного фестиваля молодежи и студентов теперь называют гражданами не одной страны, а целого мира. Девятнадцатый всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи принял рекордное количество участников. 25 тысяч участников из 188 стран. Организаторы уже отметили их небывалый интерес к образовательной программе фестиваля: дискуссии, конференции и, конечно, максимум открытых диалогов, в том числе и с президентом России.

"Владимир Владимирович после того, как прослушал наш проект, сказал очень важную вещь, то что мы действительно являемся будущим в разных сферах в нашей стране и то, что необходимо работать командой, не забывать об этических аспектах, не забывать о нравственных аспектах во многих сложных вопросах", - рассказал участник фестиваля Александр Кальва.

Но самое главное - не забывать об итогах этой большой интернациональной встречи. Главный из которых - сотни новых контактов из разных стран, которые все участники фестиваля намерены не только поддерживать, но и всячески развивать.

Елена Сахно, "ТВ Центр.