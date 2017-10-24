Археологи нашли в Крыму уникальные старинные украшения

Теги: история археология Крым

Ученые изучают уникальные археологические находки, сделанные этим летом в Крыму. Украшения специалисты ставят в один ряд с коллекцией "скифского золота", которая сейчас находится в Амстердаме. Драгоценные кольца и серьги, нашивки, бусы - всего было обнаружено почти полторы сотни предметов.

Золотое кольцо с красным камнем ученые разглядывают снова и снова. Высеченное изображение - Амур, перед которым стоит собака на задних лапах - теперь даст много информации для размышления историкам. Только бы еще понять: Амур кормит собаку или дразнит? Специалисты говорят, что такого сюжета нет ни в одной коллекции, передает "ТВ Центр".

В общей сложности в Усть-Альминском некрополе учёные обнаружили 140 предметов. Найденное захоронение на редкость оказалось не тронутым грабителями. Золотые предметы подтверждают гипотезу, что это была молодая женщина, к тому же, далеко не бедная. Кроме того, умершая была, выражаясь современным языком, космополитка, ее драгоценности состояли из скифских и греческих изделий.

"Этот некрополь Усть-Альминский, он вообще нам демонстрирует очень такой своеобразный сплав культур, то есть там и греческие, и скифские, и сарматские, и многие другие вещи. Это легко объяснимо, потому что сам памятник находится на берегу моря. Естественно, в древности это был большой порт, куда заходили корабли со всего тогдашнего мира. И естественно, там все культуры перемешивались", - рассказал директор историко-археологического музея-заповедника "Неаполь скифский" Юрий Зайцев.

Большой интерес ученых также вызвали серьги. По своему качеству и технологиям на момент захоронения они были, что называется, "хай-тек" - с припаянными бусинками. Для того времени очень сложное ювелирное изделие. Нашивки, по форме напоминающие амфоры, амулет в виде ведерок - все это позволяет археологам поставить находки в один ряд с экспонатами "скифского золота", которое в настоящий момент находится в Амстердаме.

Усть-Альма всегда радовала археологов удивительными находками. Но этот сезон оказался особенно удачным. Помимо различных предметов из золота, здесь нашли и разнообразные предметы быта.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".