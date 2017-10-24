В Москве во вторник атмосферное давление значительно превысит норму

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Во вторник в Москве ожидается повышенное атмосферное давление. Как сообщили в центре погоды "Фобос", этот показатель вырастет до 761 миллиметра ртутного столба, что значительно превышает норму. Вероятность осадков в столице во вторник будет минимальной.

Во вторник в Москве ожидается значительное повышение атмосферного давления. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Атмосферное давление подрастет до 761 миллиметров ртутного столба, что намного выше нормы", - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что вероятность осадков в Москве во вторник будет минимальна. Температура будет оставаться ниже климатической нормы: в Москве около одного-трех градусов тепла, в Подмосковье - до четырех.