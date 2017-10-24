В Москве задержали мужчину за танцы на полицейской машине
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В Москве задержали мужчину, который станцевал на крыше полицейской машины. При этом он повредил капот и свето-звуковые устройства. Инцидент произошел вечером, 23 октября в Медведкове.
В Москве мужчина запрыгнул на крышу полицейского автомобиля станцевал там. При этом неизвестный повредил капот и свето-звуковые устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером, 23 октября в Медведкове. В результате 25-летний житель столицы был задержан на улице Молодцова, у дома №3.
Нарушитель доставлен в отдел полиции, а материалы по факту произошедшего направлены в органы следствия для принятия процессуального решения.