Минфин рассчитывает на дальнейшее снижение ключевой ставки

Теги: центробанк минфин Экономика россия

В Министерстве финансов рассчитывают, что Центробанк в дальнейшем продолжит снижать ключевую ставку. По словам главы Минфина Антона Силуанова, вопрос жесткости бюджетной политики дает ЦБ больше возможности для маневра.

Министерство финансов рассчитывает на дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

"На последнем заседании совета директоров ЦБ ставки снижались и мы надеемся, что такой процесс продлиться и дальше, поскольку вопрос жесткости бюджетной политики дает больше маневра Центральному банку", - сказал он.

Министр отметил, что в целом реакция на политику финансовых ведомств положительная. В то же время, по словам Силуанова, снижение инфляции создает риски для банков.

"Снижение инфляции создает риски, особенно, для финансовых институтов, в том числе и для банков. Потому что приходится больше внимания уделять эффективности деятельности, больше внимания уделять управленческим решениям в финансовом секторе", - сказал он.

При этом Силуанов отметил, что снижение ставок дает больше возможностей для экономики в части привлечения ресурсов, кредитной активности и инвестиций.