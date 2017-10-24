В Москве появится пешеходный мост-волна

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Пешеходный мост-волна с подогревающимися ступенями соединит старую и новую территории Московского зоопарка к осени 2018 года. Он разгрузит действующий бетонный мост через Большую Грузинскую улицу, поскольку тот перестал справляться с наплывом посетителей.

В Московском зоопарке построят пешеходный мост-волну, об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Новый мост соединит старую и новую территории столичного зоопарка и разгрузит уже существующий бетонный мост, который не справляется с наплывом посетителей. В выходные дни желающим приходится стоять в очереди.

Новый мост будет создан в футуристическом стиле, по форме он будет напоминать закручивающуюся морскую волну. Зимой ступеньки и пандусы будут оснащены системой подогрева. В высоту мост будет около 12 метров и протяженностью 22 метра. Мост планируют открыть осенью 2018 года.

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