Порошенко увидел "свет в конце тоннеля" в войне на востоке Украины

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфликт в Донбассе еще далек от своего завершения, но есть "свет в конце тоннеля". Ранее в Верховной Раде заявили, что Киев вернет под свой контроль ДНР и ЛНР менее, чем за десять лет.

Украинский лидер Петр Порошенко счет конфликт в Донбассе далеким от завершения, однако, можно увидеть "свет в конце тоннеля", передает Газета.ru.

"К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля", - сообщил Порошенко на заседании Совета регионального развития.

Ранее бывший лидер запрещенного в России экстремистского движения "Правый сектор", депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош заявил, что Украина вернет под свой контроль ДНР и ЛНР менее, чем за десять лет.

Военная операция в Донбассе началась в апреле 2014 года. Жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

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