В Госдуме пообещали США ответ на вывоз архива из генконсульства

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​Москва ответит Вашингтону на несанкционированный доступ представителей американских властей к дипломатическому архиву генконсульства России в Сан-Франциско. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Россия ответит США на несанкционированный доступ представителей американских властей к дипломатическому архиву российского генконсульства в Сан-Франциско. Об этом заявил ", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает РИА Новости.

"США заигрались в развязанную ими антироссийскую истерию, позволяя себе неприемлемые для цивилизованного государства нарушения дипломатических норм международного права… Убежден, что наша страна адекватно, соблюдая все необходимые законны и процедуры, ответит на провокационные и противоправные действия Вашингтона", — отметил депутат.

По мнению Железняка, международные правозащитные организации и дипломатическое сообщество "не должны оставлять без внимания преступления властей США в отношении России и российского дипломатического имущества".

"На этом, мягко говоря, не дружественном фоне Россия как ответственная держава не прекращает прилагать усилия по прекращению конфронтации между нашими странами… Но американские власти продолжают проявлять политический эгоизм, пренебрегая не только коллективной ответственностью за судьбы мира, но и откровенно попирая основополагающие нормы международного права, за которые так ратуют на словах", — отметил он.

Ранее стало известно, что генконсульство России в Сан-Франциско подверглось новому несанкционированному вторжению. Из здания, закрытого по решению Вашингтона, вывезли архив, хотя такие документы, согласно Венской конвенции, имеют статус неприкосновенных.