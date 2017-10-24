Бастрыкин взял под личный контроль расследование нападения на Фельгенгауэр

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство ведущей "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр. Председатель СК поручил в кратчайшие сроки принять меры для выяснения обстоятельств нападения.

Расследование уголовного дела о покушении на убийство ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр взято под личный контроль председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Бастрыкин поручил главе ГСУ СКР столицы Александру Дрыманову в кратчайшие сроки принять меры для установления обстоятельств нападения на радиоведущую.

"Следователям предстоит в максимально оперативном порядке собрать необходимую доказательственную базу и после установления психического состояния обвиняемого дать объективную правовую оценку его действиям", - отметили в пресс-службе СКР.

Нападение на журналистку произошло накануне. Подозреваемый Борис Гриц ударил ведущую ножом в горло. В настоящее время Фельгенгауэр находится в больнице. Она переведена в палату интенсивной терапии. Состояние журналистки медики оценивают как средней тяжести. Нападавшему Борису Грицу в ближайшее время изберут меру пресечения. Следствие настаивает на аресте.