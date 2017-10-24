Обвиняемый в покушении на ведущую "Эха Москвы" арестован

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Пресненский суд Москвы заключил под стражу обвиняемого в покушении на убийство ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр. Борис Гриц арестован на два месяца. Обвиняемый частично признал свою вину.

Обвиняемый в покушении на убийство журналистки Татьяны Фельгенгауэр Борис Гриц арестован. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на решение Пресненского суда столицы.

"Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Бориса Грица меру пресечения в виде ареста до 23 декабря", - огласил решение судья.

По данным следствия, Гриц частично признал свою вину. Обвиняемый заявил, что нанес ведущей телесные повреждения, однако не собирался ее убивать.

Нападение на журналистку произошло накануне. Подозреваемый Борис Гриц проник в студию "Эха Москвы" и ударил ведущую ножом в горло. В настоящее время Фельгенгауэр находится в больнице. Она переведена в палату интенсивной терапии. Состояние ведущей медики оценивают как средней тяжести.