Программа электронных сертификатов для семей с детьми станет постоянной

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Одна из улиц города будет носить имя режиссёра Эльдара Рязанова. Ещё несколько проездов и скверов получили имена других выдающихся москвичей. Такое решение принял во вторник Сергей Собянин на заседании президиума правительств столицы. Что ещё обсуждалось в московской мэрии - в репортаже "ТВ Центра".

Сквер Аргентинской республики, улицы всенародно любимого кинорежиссёра, детской писательницы, известного архитектора и этнографа. Имена и фамилии тех, кто в Москве жил и творил, кто столицу прославил или даже ее проектировал, присвоены улицам и скверам. Это решение на президиуме правительства Москвы озвучил мэр столицы.

"Предлагается в Москве дать наименование одной из улиц именем Эльдара Рязанова. Также в Зеленограде предлагается дать название одной из улиц в честь героя Беслана. И в Щербинке появится улица скульптора Степана Эрьзи", - заявил Собянин.

Улица рядом с крупным проспектом, в небольшом микрорайоне или уютном историческом уголке Москвы. Именем Зои Воскресенской нарекут улицу в районе "Беговой", а улица, названная в честь основоположника географического факультета МГУ Дмитрия Анучина, появится на юго-западе столицы. В каком бы районе города ни жила семья, испытывающая финансовые затруднения, программа электронных сертификатов одинаково поможет всем нуждающимся.

"Мы сумели оказать адресную социальную помощь в 2016 году семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, выдано 37,2 тысячи сертификатов. В 17 году на сегодняшний день выдано уже 65,5 тысячи сертификатов на общую сумму более 130 миллионов рублей", - рассказал заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Каждый сертификат имеет номинал 2000 рублей. На эти деньги семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, может самостоятельно выбрать и купить детям любые необходимые товары - одежду, обувь или игрушки. Сертификат - это приложение к социальной карте москвича. Оформить его можно в Центре социальной защиты. А использовать в любом из магазинов, который обслуживает покупателей с социальными картами.

Анастасия Мартынова, Александр Ковалев, "ТВ Центр", Москва.