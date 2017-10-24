В Москве проходит "импровизационный баттл" среди театров

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Лучшие театры Москвы соревнуются в мастерстве на новом и весьма необычном чемпионате. За считанные минуты нужно показать владение импровизацией и умением понимать соперника с полуслова и настоящий актёрский азарт. Темы определяют сами зрители. Они же и главные судьи.

Никакого сценария и подготовленных миниатюр с репризами. Только сцена и полный зал зрителей. Все остальное - чистейшая импровизация и актерский талант. Успел понять партнера за отведенные 15 секунд - помог своей команде, передает "ТВ Центр".

Происходящее на сцене завораживает своей стремительностью. Сюжет буквально каждую минуту разворачивается на 180 градусов. И актерам приходится мгновенно подстраиваться под ситуацию. Они загнаны в жесткие рамки. Да еще и должны в свои миниатюры в определенный момент обязательно внедрять слова, придуманные самими зрителями.

Высший пилотаж - этюды без слов. Объяснить своему партнеру слово при помощи одних только жестов, да еще и стоя спиной - задача не из легких. Калейдоскоп происходящего захватывает настолько, что оторваться от сцены просто невозможно. Несколько часов пролетают как один миг. При этом испытания для актеров легче не становятся. Наоборот - только усложняются. Для обычных людей задание спеть романс холодильнику звучит как нечто безумное. Да еще и произносить нужно строго по одному слову. Для актеров же - проще простого.

Отбирали желающих участвовать по-разному. Основывались, в первую очередь, на личном желании. Не пугает ни достаточно сложный жанр, ни быстрый темп происходящего. Тут уже главное - актерский азарт.

Самая главная оценка - реакция зрителей. Именно они дают понять актеру: получается у него что-то или нет. И такой нестандартный жанр нашел отклик у всех присутствующих. На декабрь уже запланирован баттл двух столиц. Чтобы решить извечный спор, чья же актерская школа сильнее. А какой из четырех московских театров в жанре импровизации стане лучшим станет известно 6 ноября.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".