В парке "Зарядье" открылась подземная парковка для посетителей

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В новом парке "Зарядье" для посетителей начала работать парковка. Попасть на неё можно со стороны Москворецкой улицы.

В парке "Зарядье" заработала парковка. Подземный паркинг рассчитан на 430 автомобилей. Узнать о количестве свободных мест автомобилисты могут при помощи электронного табло, расположенного на въезде. Система навигации с указанием свободных мест есть также и внутри паркинга, передает "ТВ Центр".

Оставить свой автомобиль в "Зарядье" можно с 2 часов дня до полуночи в понедельник и с 10 часов утра до 12 ночи в остальные дни. Парковка оснащена комплексной системой видеонаблюдения и охраняется сотрудниками Росгвардии.

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