Кремль не видит связи между нападением на Фельгенгауэр и ее деятельностью

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал не связывать нападение на журналистку с ее профессиональной деятельностью и работой радиостанции "Эхо Москвы". Трагедия произошла лишь потому, что нападавший был безумен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что было бы неправильно трактовать нападение на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр иначе, как атаку безумца, передает РИА Новости.

"Действия безумца - они и есть действия безумца. Пытаться с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет - это абсолютно нелогично и неверно", - рассказал спикер Кремля, отвечая на вопрос, связано ли нападение с ростом агрессии в отношении независимых журналистов.

В Кремле уважают как точку зрения Фельгенгауэр, так и ее критиков и не являются участниками дискуссии. Песков также выразил сожаление и сочувствие Фельгенгауэр и ее родным и пожелал скорейшего выздоровления.

Нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр произошло днем 23 октября. Подозреваемый Борис Гриц ударил ведущую ножом в горло. В настоящее время Фельгенгауэр находится в больнице. Она переведена в палату интенсивной терапии. Состояние журналистки медики оценивают как средней тяжести. Нападавшему Борису Грицу в ближайшее время изберут меру пресечения. Следствие настаивает на аресте.

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