Фельгенгауэр передала письмо из больницы

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Коллега ведущей "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр передала ее письмо из больницы. В нем Татьяна передала спасибо за поддержку и поделилась, что впервые за 16 лет работы на радио смогла выспаться.

Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, которую накануне ранили ножом в горло, передала письмо из НИИ имени Склифософского, где она сейчас находится. Письмо опубликовала ее коллега Ирина Воробьева.

"Все-все-все! Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно. Впервые за 16 лет на радио я выспалась. Скоро буду с вами – обнимемся!", - написала Фельгенгауэр.