Большой этнографический диктант пройдет 3 ноября

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Просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет во всех российских регионах 3 ноября – накануне Дня народного единства. Принять в нем участие и проверить свои знания о культуре и национальном многообразии может любой желающий.

3 ноября в России пройдет Большой этнографический диктант. По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова, в России живут 193 народа. Чтобы понять, насколько хорошо мы знаем их культуру и историю, проводится этот диктант.

Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества (адреса можно найти на сайте www.miretno.ru, на сайте ФАДН России – www.fadn.gov.ru и в группах диктанта в социальных сетях).

Итоги акции подведут 12 декабря.