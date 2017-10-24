Собчак заявила о принадлежности Крыма Украине

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Крым, согласно нормам международного права, принадлежит Украине, считает телеведущая Ксения Собчак. Ранее она объявила об участии в выборах президента России в 2018 году.

Известная телеведущая Ксения Собчак, которая объявила об участии в выборах президента России в марте 2018 года, назвала Крым украинским с точки зрения международного права. Об этом пишет "Газета.Ru".

"Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка", — сказала Собчак.

Ранее Собчак, объявившая об участии в выборах президента, сообщила, что у нее нет политической программы. Кроме того, она подчеркнула, что позиционирует себя как кандидат "против всех" и выступает в роли "громоотвода" для тех, кто недоволен политическим режимом президента Владимира Путина.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. В марте того года на полуострове прошел референдум, по итогам которого Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.