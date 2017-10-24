Собчак заявила о принадлежности Крыма Украине
Теги: выборы собчак украина Крым
Крым, согласно нормам международного права, принадлежит Украине, считает телеведущая Ксения Собчак. Ранее она объявила об участии в выборах президента России в 2018 году.
Известная телеведущая Ксения Собчак, которая объявила об участии в выборах президента России в марте 2018 года, назвала Крым украинским с точки зрения международного права. Об этом пишет "Газета.Ru".
"Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка", — сказала Собчак.
Ранее Собчак, объявившая об участии в выборах президента, сообщила, что у нее нет политической программы. Кроме того, она подчеркнула, что позиционирует себя как кандидат "против всех" и выступает в роли "громоотвода" для тех, кто недоволен политическим режимом президента Владимира Путина.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году. В марте того года на полуострове прошел референдум, по итогам которого Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Новости по теме Крым
-
13 октября 2017
Первые суда прошли под двумя арками Крымского моста
-
12 октября 2017
Автомобильную арку Крымского моста установили на опоры
-
12 октября 2017
Строители Крымского моста начали подъем автодорожной арки на опоры
-
11 октября 2017
В Керченском проливе готовятся к подъему автомобильной арки моста в Крым