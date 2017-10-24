Лондон запросил у Facebook данные о "влиянии" русских на Brexit

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Власти Великобритании обратились к основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой предоставить данные о возможном влиянии российских аккаунтов на ход референдума по Brexit и выборов 2017 года.

Великобритания направила запрос основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу с просьбой предоставить информацию о возможном влиянии России на ход референдума по Brexit и выборов 2017 года, передает РИА Новости.

"Дорогой Марк, пишу тебе, чтобы запросить информацию относительно использования рекламы и страниц в Facebook, связанных с Россией, в преддверии и в ходе референдума 2016 года по членству Великобритании в ЕС, а также в ходе всеобщих выборов 2017 года", - говорится в запросе, сделанном руководителем парламентского комитета Великобритании по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дэмианом Коллинзом.

Британские депутаты хотят узнать, какого рода реклама была оплачена с русских аккаунтов, просмотры рекламы, а также просят список русских профильных страниц и данные об их целевой аудитории. Запрос сделан в рамках депутатского расследования феномена fake news.

29 марта 2017-го Лондон официально запустил двухгодичный процесс выхода страны из состава Евросоюза. 9 июня премьер-министр страны Тереза Мэй была избрана на второй срок.

Расследованием "российского следа" занимаются и в США. Ранее Цукерберг заявил, что намерен передать конгрессу США информацию о нескольких тысячах рекламных объявлениях, оплаченных с российских счетов, во время американской предвыборной кампании.

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