Кудрин отказался комментировать слухи о возможном назначении на пост премьера

Теги: Политика правительство премьер-министр кудрин экономика

Глава совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин не стал комментировать слухи о его возможном назначении на пост премьер-министра. Также он не стал отвечать на вопрос об участии в президентской гонке в 2018 году.

Глава совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин не стал отвечать на вопрос о возможном назначении на пост премьер-министра. Об этом сообщило агентство "РИА Новости". Также Кудрин не ответил на вопрос о президентских амбициях.

"Я эти вопросы не комментирую", - сказал он.

Ранее западные СМИ сообщили о возможном назначении Кудрина на пост премьера вместо Дмитрия Медведева. Кроме того, сообщалось о намерении главы "Центра стратегических исследований" участвовать в президентских выборах.