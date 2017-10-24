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В Москве электронные сертификаты станут постоянной мерой поддержки семей с детьми. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.

В столице помощь нуждающимся семьям в виде электронных сертификатов станет постоянной. "Вначале подведем итоги эксперимента по электронному сертификату, который выдавали семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эксперимент прошел неплохо", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников доложил, что в 2017 году планируется выдать 65,5 тысячи сертификатов.

"В 2016 году семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, были выданы 37,2 тыс. сертификатов на общую сумму около 75 млн руб. В 2017 г. на сегодняшний момент выдано уже около 65,5 тыс. на общую сумму более 130 млн руб. С учетом популярности этой услуги мы просим поддержать использование электронного сертификата для детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации на постоянной основе", - сказал Печатников.

Электронный социальный сертификат является приложением "Социальной карты москвича". Внедрение электронного социального сертификата, который заменяет выдачу товаров в натуральной форме, позволяет семьям самостоятельно приобретать необходимые им товары детского ассортимента.

В связи с успешным проведением эксперимента правительство Москвы приняло решение перевести программу электронных социальных сертификатов на постоянную основу, предусмотрев средства на ее реализацию в проекте бюджета города Москвы на 2018-2020 годы.