Путин выразил недовольство темпами роста экономики

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Президент России Владимир Путин назвал недостаточными нынешние темпы роста экономики страны. По его словам, по этому показателю страна должна превосходить среднемировые значения.

Президент России Владимир Путин выразил недовольство нынешними темпами роста экономики. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

Глава государства отметил возросший приток прямых инвестиций в нефинансовый сектор, который вдвое превысил показатель прошлого года, став максимальным с 2013 года. Путин также рассказал о притоке капиталов и восстановлении объемов внешней торговли, росте золотовалютных резервов и стабилизации обменного курса рубля. По словам президента, международные резервы Центробанка с начала года выросли на 50 миллиардов долларов. Глава государства призвал закрепить положительные тенденции, однако выразил недовольство темпами роста.

"Нужно не просто закрепить позитивные тенденции, а придать российской экономике дополнительную динамику, существенно повысить ее эффективность. Вновь подчеркну, нас не могут устраивать нынешние темпы роста. Необходимо вывести их на уровень выше среднемировых", - заявил Путин.

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