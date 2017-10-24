Французы вновь обвинили Киркорова в плагиате
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Еще один французский композитор, Жильбер Синуэ, обвинил российского певца Филиппа Киркорова в плагиате. По мнению француза, песня "Шелковая нить" – копия композиции "Helwa ya Baladi", которую исполняла певица Далида. Ранее с Киркоровым пытался судиться композитор Дидье Маруани из-за песни "Жестокая любовь".
Французский композитор Жильбер Синуэ обвинил российского певца Филиппа Киркорова в плагиате и подал иск на 15,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
Синуэ утверждает, что песня Киркорова "Шелковая нить" идентична композиции "Helwa ya Baladi" зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Ее исполняла певица Далида.
Это уже не первый скандал, который завязывается вокруг Киркорова из-за нарушения авторских прав. Год назад французский композитор Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". По мнению Маруани, эта песня является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.
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