Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца

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Миграционная служба Украины отказала экс-главе Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в статусе беженца. Теперь политик может быть экстрадирован.

Украинская миграционная служба отказала экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны, о чем заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Луценко подчеркнул, что Саакашвили не обратился в суд по поводу решения миграционной службы. "Сейчас он не имеет никаких специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию, и миграционная служба знает это", — отметил генпрокурор.

Также Луценко обвинил Саакашвили в том, что он "перешел красную линию", устраивает провокации "с целью личного захвата власти", и данные об этом есть у следствия.

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