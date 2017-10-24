Минобороны обвинило Reuters в искажении фактов о выплатах вдове погибшего офицера

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В Министерстве обороны опровергли информацию агентства Reuters о том, что вдове погибшего в Сирии офицера Сергея Бордова выплатили лишь одну пятую часть компенсации. В ведомстве назвали материал агентства сознательной манипуляцией с клеветнической целью.

Вдова погибшего в Сирии российского майора Сергея Бордова получила все полагающиеся выплаты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Все компенсационные выплаты и единовременное пособие в связи с гибелью российского военнослужащего были своевременно оформлены и выплачены Министерством обороны в полном объеме. Финансовые средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его троими детьми", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что вдова Бордова получила лишь одну пятую часть страховой компенсации, которую разделила с ближайшими родственниками супруга. В Министерстве обороны назвали эту статью агентства сознательной манипуляцией британцев, целью которой была клевета.