Неисправный лифт больше года "держал в заложниках" двух ветеранов

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Супружеская пара ветеранов ВОВ в Волгограде больше года не могла выйти на улицу из-за сломавшегося лифта. Механизм вышел из строя в июне 2016 года, а пользоваться лестницей девятиэтажки 93-летние женщина и мужчина уже не могли по состоянию здоровья.

В Волгограде супружеская чета ветеранов больше года не могла выйти из своего девятиэтажного дома из-за сломанного в июне 2016 года лифта, передает "МИР24" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в регионе.

Проблемы с лифтом в здании начались еще в 2011 году. Тогда из-за изношенности он не работал в течение девяти месяцев, после чего его запустили с нарушением требований безопасности. Через пять лет лифт признали аварийным и остановили.

Лифтовое оборудование могли заменить еще в 2016 году в рамках установленной региональным законодательством процедуры, но городские власти не включили дом в заявку на получение соответствующих субсидий, сославшись на "ограниченность бюджетов".

Теперь все пять лифтов в здании собираются заменить за счет средств "общего котла" областного фонда капитального ремонта. Работы планируют закончить до конца года.

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