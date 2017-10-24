Путин рассказал о стабилизации обменного курса рубля

Теги: путин Экономика рубль

Владимир Путин уверен, что обменный курс рубля стабилизировался. Платежный баланс страны укрепляют приток капиталов и восстановление объемов внешней торговли.

Обменный курс рубля стабилизировался. Об этом, как пишет "Газета.ru", заявил Владимир Путин на форуме "Россия зовет".

По его словам, приток капиталов и восстановление объемов внешней торговли укрепляют платежный баланс страны.

"Растут золотовалютные резервы России, стабилизировался обменный курс рубля", - подчеркнул Путин.

Президент заметил, что необходимо придать российской экономике дополнительную динамику и существенно повысить ее эффективность.