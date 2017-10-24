Путин рассказал о стабилизации обменного курса рубля
Владимир Путин уверен, что обменный курс рубля стабилизировался. Платежный баланс страны укрепляют приток капиталов и восстановление объемов внешней торговли.
Обменный курс рубля стабилизировался. Об этом, как пишет "Газета.ru", заявил Владимир Путин на форуме "Россия зовет".
По его словам, приток капиталов и восстановление объемов внешней торговли укрепляют платежный баланс страны.
"Растут золотовалютные резервы России, стабилизировался обменный курс рубля", - подчеркнул Путин.
Президент заметил, что необходимо придать российской экономике дополнительную динамику и существенно повысить ее эффективность.