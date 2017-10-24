Расходы на подготовку ЧМ-2018 возросли до 678 млрд рублей

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Правительство увеличило расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года почти на 35 миллиардов рублей. Таким образом, общая сумма затрат возросла с 643,55 до 678,06 миллиарда рублей.

Правительство России постановило увеличить расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на 34,5 миллиарда рублей, передает "Русская планета".

Таким образом, общая сумма затрат возросла 643,55 до 678,06 миллиарда рублей.

Из средств федерального бюджета будет выделено 390,29 миллиардов рублей вместо ранее запланированных 355,16 миллиардов. Регионы выделят 92 миллиарда рублей, еще 195,81 миллиарда – деньги частных лиц.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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