Рейс Москва - Сан-Франциско экстренно приземлился в Петербурге

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Самолет, летевший из Москвы в Сан-Франциско, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за недомогания пассажира. Как сообщили в петербургских экстренных службах, по предварительным данным, у пассажира пневмония. Его доставят в одну из больниц города.

Летевший из Москвы в Санкт-Петербург самолет экстренно сел в Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Во время полета один из пассажиров, гражданин США 1988 года рождения, почувствовал себя плохо, и рейс, летевший из Москвы в Сан-Франциско, около 14:10 совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково", - рассказал он.

По предварительным данным, у пассажира пневмония. Его доставят в одну из больниц Санкт-Петербурга. Инцидент не сказался на работе аэропорта.