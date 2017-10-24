С Украины выдворят 20 соратников Саакашвили

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Миграционная служба Украины объявила о выдворении 20 соратников Михаила Саакашвили. Все они получили вид на жительство в период, когда бывший грузинский президент возглавлял Одесскую область.

С Украины выдворят 20 соратников Михаила Саакашвили, которые получили в стране вид на жительство, пишет ТАСС. Как сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко, речь идет о тех, кто незаконно получил право на проживание на Украине в то время, когда Саакашвили возглавлял Одесскую область.

"Он опирается на узкий круг экстремистов украинского и грузинского происхождения. У меня в руках представления, которые он заставлял писать своих подчиненных - Одесский областной коммунальный центр учреждений культуры и искусства, который обращался в учреждения Государственной миграционной службы области с просьбой о предоставлении вида на жительство грузинам для проведения культурной деятельности", - заявил Луценко.

При этом все они стали водителями, охранниками и помощниками Саакашвили. Другие, по словам генпрокурора, получили "специфические должности в Одесской таможне".

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