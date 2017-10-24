Путин: Россия постепенно уходит от службы в армии по призыву

Теги: путин президент минобороны солдаты Армия военный

Президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно уходит от призывного характера службы в Вооруженных силах. По его словам, "готового рецепта" нет, но в Минобороны уже сегодня тестируют научные роты и специальные технопарки. Процесс замедляется в связи с бюджетными ограничениями, пояснил глава государства.

Россия постепенно уходит от службы по призыву в Вооруженных силах, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, необходимо внимательно посмотреть, как это можно реализовать на практике. "Подумаем об этом, пока готового рецепта нет", - сказал глава государства.

"Мы сейчас развиваем то, что Минобороны несколько лет назад начали. Вы, наверное, слышали, мы создали научные роты, так называемые, а сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки", - пояснил Путин.

Президент отметил, что процесс отказа от службы по призыву происходит медленнее, чем планировалось. Причина - бюджетные ограничения, сообщил он.

Читайте также:

Киев потребовал от Москвы отменить военный призыв в Крыму

К началу весеннего призыва в Москве создано 12 научных рот

В Госдуме предложили повысить призывной возраст до 30 лет

Служащие в ВС России иностранцы смогут воевать за границей

Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира