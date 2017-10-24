Путин: Россия постепенно уходит от службы в армии по призыву
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно уходит от призывного характера службы в Вооруженных силах. По его словам, "готового рецепта" нет, но в Минобороны уже сегодня тестируют научные роты и специальные технопарки. Процесс замедляется в связи с бюджетными ограничениями, пояснил глава государства.
Россия постепенно уходит от службы по призыву в Вооруженных силах, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, необходимо внимательно посмотреть, как это можно реализовать на практике. "Подумаем об этом, пока готового рецепта нет", - сказал глава государства.
"Мы сейчас развиваем то, что Минобороны несколько лет назад начали. Вы, наверное, слышали, мы создали научные роты, так называемые, а сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки", - пояснил Путин.
Президент отметил, что процесс отказа от службы по призыву происходит медленнее, чем планировалось. Причина - бюджетные ограничения, сообщил он.
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