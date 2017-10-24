17:09, 24 октября 2017

Стюардесса китайской авиакомпании выпала из самолета

Теги:  самолет  падение  авиакомпания  Происшествие

Стюардесса авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета в аэропорту Шэньчжэня при попытке закрыть дверь, когда самолет готовился к взлету. Девушку заметили механики, которые осматривали судно. Стюардессу госпитализировали, у нее нашли переломы и множественные ушибы.

Стюардесса авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета в аэропорту Шэньчжэня при попытке закрыть дверь, когда самолет готовился к взлету, пишет South China Morning Post.

Неназванный сотрудник аэропорта рассказал изданию, что девушку заметили механики, которые осматривали судно. Стюардесса упала с высоты примерно трех метров. Ее госпитализировали с переломами и множественными ушибами.

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