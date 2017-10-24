Роскомнадзор направил в СФ пакет ответных мер на притеснение российских СМИ

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Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство направило в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета пакет предложений для возможного ответа на дискриминацию российских СМИ на территории США. Он отметил, что не может разглашать содержание данного документа.

Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что его ведомство направило в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета пакет своих предложений для возможного ответа на дискриминацию российских СМИ на территории США.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что не может разглашать содержание данного документа, так как он "для служебного использования".

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что в США потребовали от телеканала признания себя иностранным агентом до 17 октября. По ее словам, в случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала могут быть приняты серьезные меры.

Согласно размещенным в открытом доступе документам Министерства юстиции США телеканал RT "еще не зарегистрировался" в качестве иностранного агента.

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