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Ряд российских СМИ оказались атакованы вирусом-шифровальщиком. Под ударом BadRabbit оказались в частности "Интефакс" и "Фонтанка".

Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик BadRabbit. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений.

По данным компании, под удар попали информационное агентство "Интерфакс", "Фонтанка", а также еще одно российское интернет-издание.

Пользователи зараженного компьютера получают уведомление о том, что их файлы зашифрованы. Для получения доступа к файлам вирус предлагает совершить платеж на указанном сайте.

Под ударом также оказались аэропорт "Одесса" и киевское метро.

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