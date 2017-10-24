Россия заблокировала продолжение расследований химатак в Сирии
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Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции о продлении на один год полномочий миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Ранее Россия предлагала дождаться выводов о расследовании атаки в Хан-Шейхуне, однако большинство членов СБ инициативу не поддержали.
Россия заблокировала принятие Советом Безопасности ООН резолюции о продлении полномочий миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.
Против также проголосовали Боливия. Казахстан и Китай воздержались от голосования, пишет ТАСС.
Перед началом голосования Россия предложила перенести рассмотрение этого вопроса до 7 ноября, чтобы дождаться выхода доклада с результатами расследования инцидента в Хан-Шейхуне. Инициатива не нашла поддержки необходимого большинства членов СБ.