Россия заблокировала продолжение расследований химатак в Сирии

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Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции о продлении на один год полномочий миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Ранее Россия предлагала дождаться выводов о расследовании атаки в Хан-Шейхуне, однако большинство членов СБ инициативу не поддержали.