Путин рассказал о содержании его переговоров с президентом Кипра
Теги: Политика путин кипр переговоры россия
Россия и Кипр обсудили возможные поставки российской авиационной техники и продукции судостроения. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Кипра. Стороны также выступили за восстановление христианского присутствия на Ближнем Востоке, рассказал российский лидер.
Россия и Кипр являются перспективными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Москве по итогам переговоров с коллегой из Кипра Никосом Анастасиадисом.
"Сегодня Кипр является для нас важным и перспективным партнером. Мы ценим стремление кипрских друзей и господина президента, ценим его стремление укреплять тесное и многоплановое сотрудничество с Россией", - цитирует агентство ТАСС российского лидера.
По словам Путина, в Москве ценят стремление Никосии укреплять сотрудничество. В ходе беседы между сторонами состоялся предметный обмен мнениями по актуальным двусторонним и региональным вопросам. Путин рассказал, что они с кипрским лидером наметили пути дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства.
В частности, Россия и Кипр обсудили возможные поставки российской авиационной техники и продукции судостроения, а также выступили за восстановление христианского присутствия на Ближнем Востоке. Кроме того, страны планируют дальнейшее расширение культурно-гуманитарных связей между странами.
Путин также сообщил, что он проинформировал Анастасиадиса о "ситуации, которая развивается в рамках Минского процесса по урегулированию на юго-востоке Украины". Президент России в целом выразил признательность кипрской стороне за обстоятельный и конструктивный диалог.
Читайте также:
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него счетов на Кипре
Белый дом рассказал о возможной встрече Путина и Трампа в ноябре
Глава МИД Ирака пригласил Лаврова и Путина в Багдад
Премьер Японии готовится к новой встрече с Путиным