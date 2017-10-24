Путин рассказал о содержании его переговоров с президентом Кипра

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Россия и Кипр обсудили возможные поставки российской авиационной техники и продукции судостроения. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Кипра. Стороны также выступили за восстановление христианского присутствия на Ближнем Востоке, рассказал российский лидер.

Россия и Кипр являются перспективными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Москве по итогам переговоров с коллегой из Кипра Никосом Анастасиадисом.

"Сегодня Кипр является для нас важным и перспективным партнером. Мы ценим стремление кипрских друзей и господина президента, ценим его стремление укреплять тесное и многоплановое сотрудничество с Россией", - цитирует агентство ТАСС российского лидера.

По словам Путина, в Москве ценят стремление Никосии укреплять сотрудничество. В ходе беседы между сторонами состоялся предметный обмен мнениями по актуальным двусторонним и региональным вопросам. Путин рассказал, что они с кипрским лидером наметили пути дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства.

В частности, Россия и Кипр обсудили возможные поставки российской авиационной техники и продукции судостроения, а также выступили за восстановление христианского присутствия на Ближнем Востоке. Кроме того, страны планируют дальнейшее расширение культурно-гуманитарных связей между странами.

Путин также сообщил, что он проинформировал Анастасиадиса о "ситуации, которая развивается в рамках Минского процесса по урегулированию на юго-востоке Украины". Президент России в целом выразил признательность кипрской стороне за обстоятельный и конструктивный диалог.

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