Собчак назвала выборы "шоу, которое она перевернет"

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Ксения Собчак, которая заявила о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, представила состав своей команды. Возглавил штаб Игорь Малашенко - один из основателей телеканала НТВ, участник многих политических сражений 90-х годов. Говоря о предвыборной кампании, Собчак назвала своей главной задачей "разбудить спящий электорат".

Свою пресс-конференцию Ксения Собчак решила провести в Московском драматическом театре имени Станиславского, или, как еще его называют, электротеатре "Станиславский". Атмосфера перед началом, и правда, была наэлектризована - билетов на эту постановку не продавали, поэтому мест в зале хватило не всем. Общение же с прессой для Ксении Собчак превратилось, по сути, в моноспектакль, отмечает "ТВ Центр".

Кандидат в президенты, она и не скрывала, что выдвижение на главный в стране пост для нее не более чем очередное шоу. Только на этот раз на политической сцене. Декораций минимум, главная героиня - в подчеркнуто строгом сером костюме, зато с яркими репликами.

Собчак одна против всех - это и стратегия ее предвыборной кампании, и призыв сплотиться для недовольных, и вызов нынешней власти. Впрочем, рамки дозволенного дочь первого мэра Санкт-Петербурга, в чьей команде в 90-е работал Владимир Путин, для себя все же определила.

"Для меня, в первую очередь, Путин - это человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу и сделал так, что практически спас ему жизнь. Я об этом помню. Поэтому Путина-человека я оскорблять не буду. Но это не значит, что мне нравится все, что делает Путин-политик. И вот с этой позицией я буду спорить", - заявила Собчак.

Четкой предвыборной программы у Ксении Собчак пока нет, бюджет кампании тоже еще не посчитан. Зато сформирована команда. Ее возглавил журналист Игорь Малашенко, в 96-м он был одним из руководителей предвыборного штаба Бориса Ельцина. Примечательно, что еще несколько дней назад его гражданская жена, скандально известный блогер Божена Рынска громко заявляла о планах эмигрировать из России. Возвращение супруга в российскую политику для нее стало открытием.

"Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик", - написала она в фейсбуке.

Теперь Божена пишет, что собирается перечитать шекспировского "Макбета", и особенно отрывок про ведьм. Словно намекая, что ее бывшую подругу по светской тусовке Ксению Собчак многие помнят как ведущую скандальных проектов и эпатажную "блондинку в шоколаде". Сама кандидат в президенты от такого прошлого не открещивается, но уверяет, что шальная молодость уже далеко позади.

"Я считаю, что сегодня ставить мои фотографии 15-летней давности в корсетах и мини-юбках - это еще один способ бороться со мной. Я не буду обращать на это внимание. Не важно, кем ты был. Важно, кем ты стал. За эти 15 лет и со мной, и со всем моим поколением, и со всей страной произошли огромные перемены", - парирует Собчак.

Пройдя огонь, воду и медные трубы, Ксения теперь уверена, что Государственная дума гораздо смешнее, чем нашумевший проект "Дом-2". Хотя эксцентричная молодежь преследует Собчак и на пути в большую политику. Из толпы журналистов на кандидата в президенты вдруг бросился человек в маске единорога. Охрана выдворила его из здания театра, но провокационных выходок в предвыборном шоу Ксении Собчак, судя по всему, будет еще немало.

Борис Иванин, Олег Лапшов, Иван Перминов. "ТВ Центр".